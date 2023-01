Fahrer stirbt noch vor Ort - Unfälle mit sechs Lkw sorgen für Verkehrschaos

Am Montagmorgen haben sich auf der Autobahn 9 zwischen Weißenfels und Droyßig gleich zwei schwere Unfälle mit insgesamt sechs Lkw ereignet. Mindestens zwei Personen mussten ins Krankenhaus, ein Mann starb noch am Unfallort. Die Strecke war bis zum späten Abend für Bergungsarbeiten gesperrt.

