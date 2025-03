Am Mittwochmorgen ist es in Herrengosserstedt im Burgenlandkreis zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein gefällter Baum stürzte dabei auf einen 24-jährigen Mann und verletzte ihn tödlich.

24-Jähriger bei Forstarbeiten in Herrengosserstedt von Baum erschlagen

Ein 24-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen bei Baumfällarbeiten ums Leben gekommen.

Herrengosserstedt. - Zu einem tödlichen Arbeitsunfall ist es am Mittwochmorgen in Herrengosserstedt im Burgenlandkreis gekommen. Nach Angaben der Polizei nahmen mehrere Forstarbeiter in einem Waldstück nahe des Ortes Baumschnittarbeiten vor.

Dabei sei ein gefällter Baum auf einen 24-jährigen Mann gestürzt und habe diesem schwerste Verletzungen zugefügt, heißt es weiter. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen habe der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des jungen Mannes aus Nebra feststellen können.

Sowohl das Landesamt für Verbraucherschutz als auch die Polizei haben umgehend Ermittlungen aufgenommen, um festzustellen, ob eine der Personen vor Ort schuldhaft handelte.