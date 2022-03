Schwerer Unfall bei Magdeburg: Mann springt auf A2 aus fahrendem Fahrzeug und wird überrollt

Bei einem Unfall auf der A2 ist in der Nacht zum Mittwoch eine Person ums Leben gekommen. Der Mann war aus bislang unbekannten Gründen aus einem fahrenden Fahrzeug gesprungen und wurde von einem Lkw überrollt. Die Hintergründe sind unklar.

Magdeburg/DUR – Auf der A2 bei Magdeburg ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 29-jähriger Mann gegen 1.23 Uhr auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover von einem Sattelzug erfasst. Er starb an den Folgen seiner Verletzungen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Laut Zeugenaussagen sei der Getötete zuvor mit anderen Personen in einem Kleintransporter unterwegs gewesen als, als er aus bislang unbekannten Gründen die Fahrzeugtür geöffnet haben soll. Anschließend sei er aus dem fahrenden Fahrzeug gesprungen und auf dem Seitenstreifen gelandet.

Der Fahrer des Kleintransporters hielt daraufhin an, um dem Mann mit den weiteren Insassen zu Hilfe zu eilen. Dieser rannte daraufhin auf die Fahrbahn. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Hannover für etwa zwei Stunden gesperrt werden.