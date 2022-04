Unfall bei Haffkrug Fahrzeug in zwei Teile gerissen: Drei Menschen sterben bei schwerem Unfall auf B76

Auf der B76 in Schleswig-Holstein ist es in der Nacht zum Freitag zu einem schweren Unfall gekommen. Bei dem Crash wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen. Drei Menschen starben, eine Person wurde schwerverletzt.