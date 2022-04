Autofahrer stirbt bei schwerem Unfall auf L120 bei Mühlstedt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L120 ist am Freitagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Für die Rettungsarbeiten musste die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.

Mühlstedt/Thießen/DUR – Ein 81-jähriger Autofahrer aus Coswig ist am Freitag bei einem schweren Unfall auf der Landstraße 120 ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrzeug aus Thießen kommend Richtung Mühlstedt unterwegs, als das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Anschließend kollidierte der Pkw mit einem Baum, der Fahrer wurde infolge des Unfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Polizisten konnten den Mann aus dem Fahrzeug befreien, doch trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch am Unfallort. Die L120 war im Zuge der Unfallaufnahme bis gegen 18.15 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.