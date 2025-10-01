Auf der B100 nahe Bitterfeld-Wolfen ist eine Radfahrerin beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Ein Pkw ist auf der B100 nahe Bitterfeld-Wolfen mit einer Radfahrerin zusammengestoßen.

Bitterfeld-Wolfen. - Auf der B100 nahe Bitterfeld-Wolfen ist es Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach sei die 20-jährige Autofahrerin mit der 54-jährigen Radfahrerin, die auf einem Radweg parallel zur Bundesstraße unterwegs war, beim Abbiegen auf die K2058 in Richtung Roitzsch zusammengestoßen.

Die 54-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, so die Polizei zum Unfallhergang. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.