An einer Bushaltestelle in Petersberg ist ein siebenjähriger Junge von einem Schulbus angefahren worden.

Bei einem Unfall an einer Bushaltestelle ist ein siebenjähriger Junge schwer am Bein verletzt worden.

Petersberg. - Gegen 7 Uhr am Dienstag ist ein Siebenjähriger an einer Haltestelle in Petersberg (Saalekreis) von einem Bus angefahren worden, teilt die Polizei mit.

Angaben zufolge herrschte Gedränge an der Bushaltestelle, wodurch der Erstklässler vom Bordstein rutschte. Dadurch sei er unter die Räder eines einfahrenden Schulbusses geraten.

Der Junge sei bei dem Unfall schwer am Bein verletzt worden. Die anderen Kinder, so die Polizei weiter, wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut.