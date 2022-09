Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Stadt Südliches Anhalt

Im Kreis Anhalt-Bitterfeld ist am Mittwoch ein Radfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Trotz sofortige Behandlung durch einen Notarzt starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Südliches Anhalt/DUR – Nahe der B 183 ist es am frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-jähriger Mann aus Weißandt-Golzau (Stadt Südliches Anhalt) gegen 17.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung B 183.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 60-jähriger Mann aus Maasdorf mit seinem Pkw in den Gegenverkehr, wo er mit dem entgegenkommenden Radfahrer kollidierte. Dadurch stürzte der Radfahrer und wurde so schwer verletzt, dass er trotz umgehender medizinischer Behandlung durch einen Notarzt noch an der Unfallstelle verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.