Einsatz bei Landgericht Auto stürzt in Parkhaus in Halle fünf Etagen in die Tiefe - Hansering für Riesen-Kran gesperrt

Bei einem schweren Unfall am Hansering in Halle ist ein Auto mehrere Etagen in einem Parkhaus in die Tiefe gestürzt und auf dem Dach liegen geblieben. Zur Bergung musste die Straße in Höhe Landgericht voll gesperrt werden.