Mann bei Unfall mit E-Roller in Bernburg schwer verletzt

Bernburg/dpa - Ein 27-Jähriger ist in Bernburg (Salzlandkreis) bei einem Sturz mit einem E-Roller schwer verletzt worden. Der Mann soll Zeugenaussagen zufolge in der Nacht zum Samstag den Roller in Betrieb genommen und nach kurzer Fahrt das Gleichgewicht verloren haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei anschließend gefallen.

Der Fahrer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Mann konnte den Angaben zufolge Alkoholgeruch festgestellt werden, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.