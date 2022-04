Spinne im Auto: Fahrerin kracht in die Leitplanke

Eine Spinne hat am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall in Hessen geführt. Die Fahrerin eines Pkw erschreckte sich so sehr vor dem Tier, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Aufgrund einer Spinne im Auto ist eine Frau in Hessen mit ihrem Fahrzeug in der Leitplanke gelandet.

Eschenburg-Wissenbach/DUR – Im hessischen Eschenburg-Wissenbach hat eine Frau am Mittwoch einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war die 24-Jährige am Morgen des 27. Aprils 2022 mit ihrem Auto auf der B253 von Frohnhausen in Richtung Wissenbach unterwegs. Um nicht von der Sonne geblendet zu werden, klappte sie die Sonnenblende nach unten, als plötzlich eine Spinne herunterfiel.

Die Frau erschrak, verriss das Lenkrad ihres Fahrzeugs und touchierte schließlich die Leitplanke. Zum Glück blieb sie dabei unverletzt. Laut Polizei entstand am Fahrzeug und an der Leitplanke ein Schaden von rund 2.000 Euro. Was mit der Spinne passierte, wurde nicht übermittelt.