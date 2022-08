Fahrzeug explodiert nach Unfall: Neun Personen teils schwer verletzt

Lauter-Bernsbach/dpa - Bei einem Verkehrsunfall im Erzgebirge mit drei Autos und einer anschließenden Explosion eines Tanks sind am Samstagabend neun Menschen verletzt worden - darunter vier schwer.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 35-Jähriger in Lauter-Bernsbach mit seinem Auto in eine Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung und stieß an einer Kreuzung mit einem anderem Wagen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde dieser auf ein weiteres Auto geschleudert.

Das Fahrzeug brannte bei dem Unfall komplett aus. Foto: André März/dpa

Bei einem der Fahrzeuge liefen Betriebsmittel aus dem Flüssiggas- und Kraftstofftank aus. Als ein weiteres Fahrzeug vorbeifuhr, explodierten beide Tanks.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein viertes Fahrzeug sowie die Fassaden der angrenzenden Hausfassaden beschädigt. Acht Menschen in den Fahrzeugen und ein Ersthelfer wurden verletzt.