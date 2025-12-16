Zwei Pkw sind auf der L236 zwischen Berga und Uftrungen frontal miteinander kollidiert. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt.

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der L236 schwer verletzt worden.

Berga. - Bei einem Unfall auf der L236 zwischen Uftrungen und Berga (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind am Sonntagabend drei Menschen schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach waren zwei Pkw an einer Fahrbahneinengung unterhalb einer Autobahnbrücke frontal zusammengestoßen. Drei Fahrzeuginsassen seien dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die beiden Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, so die Polizei weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro.