In der Argenteuiler Straße in Dessau-Roßlau ist ein Lkw mit einem Gabelstapler zusammengestoßen. Der 51-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Dessau-Roßlau ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Dessau-Roßlau. - Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Argenteuiler Straße in Dessau-Roßlau am Montagabend schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach stieß der Lkw mit einem vor ihm fahrenden Gabelstapler, der auf der rechten Spur fuhr, zusammen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer sei mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der 57-jährige Fahrer des Gabelstaplers sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er habe nach Rücksprache mit den Rettungskräften am Unfallort bleiben können.

Der Lkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, so die Polizei weiter. Es entstand Sachschaden in Höhe von 37.000 Euro. Nähere Details zur Unfallursache sind nicht bekannt.