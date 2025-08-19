Stark betrunken war ein Autofahrer in Halle unterwegs, bis er mit seinem Pkw in der Merseburger Straße im Gleisbett stecken blieb.

Stark betrunkener Autofahrer bleibt in Halle mit seinem Pkw im Gleisbett stecken

Betrunkener landet mit seinem Auto in Halle im Gleisbett.

Halle (Saale). - In der Nacht zum Dienstag ist ein Auto auf der Merseburger Straße in Halle ins Gleisbett gefahren und dort stecken geblieben, teilt die Polizei mit.

Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten bei dem 38-jährigen Fahrer einen starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,33 Promille, so die Polizei weiter.

Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des 38-Jährigen sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.