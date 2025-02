Bei einem Unfall auf der L242 bei Quedlinburg im Harz ist ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Quedlinburg. - Am Dienstag ist gegen 20.18 Uhr ein 34 Jahre alter Mann bei einem Unfall auf der L242 schwer verletzt worden.

Laut Polizei war der Mann in Richtung Gernrode unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Durch den Aufprall sei der 34-Jährige schwer verletzt worden, so die Polizei. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Mann habe einen Atemwert von 0,53 Promille gehabt, heißt es. Am Auto sei wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Gegen den Mann wird nun wegen der Gefährdung im Straßenverkehr aufgrund des Alkoholkonsums ermittelt.