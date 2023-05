Ein Straßenbahnfahrer in Halle schaffte es nicht, die Bahn zum Stehen zu bringen und somit einen Unfall zu verhindern. Was bisher über den Vorfall am Landesmuseum bekannt ist.

Wieder Zusammenstoß mit Straßenbahn in Halle - Radfahrer am Landesmuseum schwer verletzt

Erst in der vergangenen Woche war es in Halle zu mehreren Zusammenstößen zwischen Radfahrern und Straßenbahnen gekommen. In der Merseburger Straße kam das Rad unter die Bahn, zum Glück aber nicht die Fahrerin.

Halle (Saale)/MZ - Das laute Bimmeln der Straßenbahn konnte den Zusammenstoß mit einem Radfahrer in der Richard-Wagner-Straße am Donnerstagabend nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mitteilte.