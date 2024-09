Bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Thale im Harz ist ein 37 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie es zu dem Crash kam.

Thale. - In Thale im Harz hat sich am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr an der Kreuzung Brückenstraße/Roßtrappenstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein 37 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war ein 62-jähriger Autofahrer auf der Brückenstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. An der Kreuzung Brückenstraße/Roßtrappenstraße habe er einen verkehrsbedingt haltenden Radfahrer übersehen, der in die Roßtrappenstraße abbiegen wollte, so die Polizei.

Radfahrer in Thale von Auto erfasst und schwer verletzt

Das Auto und der Radfahrer stießen laut Polizei zusammen, woraufhin der Mann vom Rad fiel und sich schwere Verletzungen zuzog.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 62 Jahre alten Autofahrer eingeleitet.