Nach einem Überfall im Februar auf den Juwelier in Gommern, werden Bilder der Täter veröffentlicht, die die Überwachungskamera aufnahm. Jetzt sollen sie erkannt worden sein.

Am 30. September 2023 hat ein Zeuge die beiden Täter des Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft in Gommern vom 4. Februar 2023 wiedeerkannt und wählte den Notruf der Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten so vorläufig festgenommen werden, informiert Paul Stier von der Polizeiinspektion Stendal.

So sahen die Täter aus: Überwachungsvideo des Überfalls

Durch die Staatsanwaltschaft Stendal wurde im Verlauf des 1. Oktober beim zuständigen Bereitschaftsrichter ein Untersuchungshaftbefehl beantragt,der antragsgemäß erlassen wurde.

Anschließend wurden der 28-jährige und 40-jährige Beschuldigte der Justizvollzugsanstalt Burg-Madel zugeführt, wo sie nun in U-Haft sitzen.