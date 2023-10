Magdeburg (vs) - Soll es mehr Polizeikontrollen in Sachsen-Anhalt geben? Offenbar wird diese Frage zunehmend mit "ja" beantwortet. Dies geht aus einer neuen Umfrage des Versicherers Allianz Direct unter knapp 3000 Befragten hervor.

Der Grund: Die Kosten für die KFZ-Versicherung steigen in Deutschland immer weiter. Allein um neun Prozent zogen die Kosten durchschnittlich im vergangenen Jahr an und ein Ende der Kostenexplosion ist noch nicht in Sicht. Dies nahm der Autoversicherer anscheinend zum Anlass, um die Versicherer auch in Sachsen-Anhalt nach ihren Wünschen zu befragen.

Tempolimits auf Autobahnen? Sachsen-Anhalter wollen lieber mehr Polizeikontrollen

Gefragt wurde dabei, welche Maßnahmen die Menschen am liebsten in Kauf nehmen würden, um die Versicherungskosten zu senken. Die Antwort dürfte überraschen: Offenbar würden knapp die Hälfte der Befragten vermehrte Polizeikontrollen im Straßenverkehr befürworten (49 Prozent) und damit um zwei Prozent mehr als der Rest der befragten Deutschen. Als unbeliebteste Maßnahme im Gegenzug für niedrigere Versicherungskosten nannte jeder Dritte Sachsen-Anhalter die Einführung eines Tempolimits auf Autobahnen.

Allgemein sprachen sich in der Umfrage offenbar deutlich mehr Frauen (414) als Männer (304) für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen aus. Als beliebteste Maßnahmen nannten alle befragten Altersgruppen verstärkte Polizeikontrollen - wobei die meisten Befürworter aus der Gruppe der Senioren (377 der Befragten) stammt.

Übrigens: Die meisten Befürworter eines Tempolimits auf deutschen Autobahnen sind in der Befragung in der Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen zu finden.