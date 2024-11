Verkehrsunfall in Halle Zusammenstoß beim Ausparken: Eine Verletzte nach Crash an der Vogelweide

Beim Ausparken an der Vogelweide in Halle hat eine Autofahrerin am Montagmorgen ein heranfahrendes Auto übersehen. Bei dem folgenden Unfall wurde eine Person verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden. Der Bereich um die Vogelweide war zwischenzeitlich gesperrt.