Seit Montag, 10. November, 17.30 Uhr fehlt von Thomas S. jede Spur. Der aus Edderitz stammende 64-Jährige wurde zuletzt in Landsberg gesehen. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche.

In Landsberg verschwunden: Wer hat Thomas S. aus Edderitz gesehen? (Foto im Text)

Edderitz/MZ. - In Edderitz in der Stadt Südliches Anhalt wird seit Dienstag, 11. November, ein Mann vermisst.

Der 64-jährige Thomas S. ist nach Angaben der Polizei zuletzt am Montag, 10. November, gegen 17.30 Uhr in Landsberg (Saalekreis) gesehen worden. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Alle polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenspürhund eingesetzt wurde, haben bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt.

Am Dienstagabend hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung ausgelöst und ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Folgende Angaben zu Thomas S. sind bekannt:

1,80 Meter groß und schlanke Statur

Halbglatze, Bart und trägt eine Brille

vermutlich mit schwarzer Jeans, schwarzer Jacke, einer grauen Schirmmütze und einem blauen Rucksack bekleidet

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Tel. 03496/426-0 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.