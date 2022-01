Vermisste 14-Jährige aus Nordhausen unversehrt wieder aufgetaucht

Halle (Saale)/ DUR/ dpa - Seit 31. Oktober 2021 wurde die 14-jährige Vivien aus Nordhausen vermisst. Nun ist sie wieder aufgetaucht.

Sie meldete sich bei einer Polizeidienststelle in Sachsen Anhalt. Die Kollegen übergaben sie in die Obhut des Jugendamts. Auch ihr 15-jähriger Begleiter stellte sich in der Polizeidienststelle.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten.