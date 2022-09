Vermisste Rentnerin in Dessau-Roßlau tot aufgefunden

Eine vermisste Seniorin ist am Montagmorgen tot aufgefunden worden. Die Polizei hatte seit Sonntagabend öffentlich nach der 87-Jährigen gefahndet. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Dessau-Roßlau/DUR/slo – Eine seit Sonntag per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte Rentnerin aus Dessau-Roßlau ist tot. Am frühen Montagmorgen wurde die leblose Frau in Roßlau entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei nicht.

Die 87-Jährige wurde seit Sonntagabend vermisst.