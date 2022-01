Verpuffung in der Küche: Hoher Sachschaden durch Feuer in Einfamilienhaus

Beim Versuch, brennendes Fett in einer Pfanne mit Wasser zu löschen, kam es zu einer Verpuffung. Die Bewohnerin des Hauses wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Quellendorf - Bei einem Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses in Quellendorf (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Donnerstag, 30. Dezember, gegen 18.45 Uhr hoher Sachschaden entstanden.

Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Die 69-jährige Hausbewohnerin hatte das Haus noch selbstständig verlassen können und wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Ermittlungen wollte die Frau Fett ausbraten und hatte die Küche kurzzeitig verlassen. Als sie zurückkehrte, stand die Pfanne mit dem Fett in Flammen.

Der Versuch, das brennende Fett mit Wasser abzulöschen, schlug fehl. Die entstehende Verpuffung setzte die Küche in Brand. Weitere eigenständige Löschversuche waren erfolglos, der Brand dehnte sich im gesamten Haus aus. Das Feuer wurde durch Kräfte mehrerer Ortsfeuerwehren gelöscht.