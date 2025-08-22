Seit Donnerstag ist der 68-jährige Bernd Helmut R. aus Möhlau verschwunden. Der Mann ist auf Medikamente angewiesen.

68-Jähriger aus Möhlau vermisst: Wer hat diesen Mann gesehen? (Foto im Text)

Der 68-jährige Bernd Helmut R. aus Möhlau (Gräfenhainichen) wird seit Donnerstag vermisst.

Möhlau. - Seit Donnerstag, dem 21. August, wird der 68-jährige Bernd Helmut R. aus Möhlau (Ortsteil von Gräfenhainichen) vermisst. Das teilte die Polizei mit.

Er sei am 21. August gegen 11 Uhr mit einem schwarzen VW Golf (Wittenberger Kennzeichen) von seinem Wohnort in eine bislang unbekannte Richtung verschwunden. Bernd Helmut R. ist auf Medikamente angewiesen, wie die Polizei informiert.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe er ein blaues T-Shirt und eine blaue Hose getragen.

Nach dem 68-jährigen Bernd Helmut R. wird gesucht. Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Hinweise zu seinem Aufenthalt nimmt das Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/469-0 oder per Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.