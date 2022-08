Zwei Jugendliche haben am Bahnübergang in der Karl-von-Thielen-Straße in Halle versucht mit Scheiben und Steinen größtmöglichen Schaden anzurichten. Ein weiterer Junge wurde offenbar mit einem Wurfgeschoss am Hinterkopf getroffen.

Jugendliche haben versucht, die Gleise an einem Bahnübergang in Halle in der Karl-von-Thielen-Straße zu manipulieren. Sie warfen Scheiben und Steine. Symbolbild:

Halle (vs) - Zu einem großen Unglück hätte es am Donnerstagabend kommen können, wenn ein Zug gekommen wäre: Zwei Jugendliche haben offenbar versucht, mit Steinen und Scheiben die Bahngleise und den Übergang an der Karl-von-Thielen-Straße zu manipulieren. Ein weiterer Jungen wurde in dem Zusammenhang am Hinterkopf getroffen. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach fanden die Beamten drei Jungen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren in der Nähe des betreffenden Bahnübergangs. Einer von ihnen hatte eine Platzwunde am Hinterkopf, der laut eigener Aussage von einem Unbekannten beworfen worden war. Der 15 Jahre alte Junge kam ins Krankenhaus.

Außerdem sollen mehrere Streuscheiben und Blendschirme aus der Lichtzeichenanlage herausgerissen und zerstört worden sein. Weiterhin wurden nach Polizeiangaben Steine, eine Plastikflasche und die zuvor herausgerissenen Blendschirme auf die Schienen gelegt. Die Beamten entfernten die Gegenstände von den Gleisen.

"Glücklicherweise fand zur Tatzeit keine Zugfahrt statt, sodass niemand zu Schaden gekommen ist", so ein Sprecher der Polizei. Die Jugendlichen, die anscheinend mehrfach zur Ordnung gerufen werden mussten, sollen in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen an die gesetzlichen Vertreter übergeben worden sein.

Die Jungen müssen sich wegen Sachbeschädigung und des Versuchs des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten, so die Beamten weiter. Drei Tage zuvor erhielten der 15- und der 17-Jährige bereits eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.