Versuchte Tötung in Hegelstraße Er versuchte, sie umzubringen: Mann dringt in Wohnung von 69-Jähriger in Halle ein

Eine 69 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in der Hegelstraße in Halle von einem Mann angegriffen und so heftig attackiert worden, dass gegen ihn wegen versuchter Tötung ermittelt wird.