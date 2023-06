Bei einem Angriff in Merseburg ist ein Mann am Sonntag so schwer verletzt worden, dass er notoperiert werden musste. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Merseburg ist ein Mann am Sonntag offenbar gezielt angegriffen und schwer verletzt worden.

Merseburg/DUR – In Merseburg ist ein Mann am Sonntag bei einem Angriff schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 30-Jährige gegen 15.40 Uhr in der Straße des Friedens von einer Personengruppe offenbar gezielt körperlich angegriffen.

Bei der Attacke sollen auch Schlagwerkzeuge eingesetzt worden sein. Um was es sich dabei genau handelte, war zunächst nicht bekannt. Der Mann wurde durch den Angriff so schwer am Kopf verletzt, dass er notoperiert werden musste. Zum Zustand des Mannes machte die Polizei bislang keine Angaben.

Die Polizei ermittelt nach der Tat wegen versuchtem Totschlag und sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige oder zum Tatgeschehen selbst machen können.

Hinweise nimmt die Polizei Halle (Saale) unter der Telefonnummer 0345/2241291 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.