War es Brandstiftung? In Eisleben brennen vier Autos in der Nacht

Eisleben - Am Wolferöder Weg in Eisleben sind in der Nacht zu Donnerstag aus noch unbekannter Ursache vier geparkte Autos in Brand geraten. Das Feuer war gegen 2.45 Uhr entdeckt worden, teilte die Polizei in Halle am Morgen mit. Die Eisleber Feuerwehr löschte. Die Brandbekämpfer waren mit 26 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Fahrzeuge seien nicht zugelassen gewesen.

Die Polizei spricht bisher von geringem Sachschaden. Kriminaltechniker wollen im Laufe des Tages den Brandort untersuchen, um die Ursache des Feuers zu klären. Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen.