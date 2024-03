Zu einem brutalen Streit ist es laut Polizei in Weißenfels gekommen. Mehrere Beteiligte mussten ins Krankenhaus.

Vorfall in Weißenfels

Ein Streit in Weißenfels ist laut Polizei eskaliert.

Weißenfels/DUR. - Im Hermmannsgarten in Weißenfels ist es am frühen Mittwochmorgen zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen, so die Polizei.

Bei den körperlichen Auseinandersetzungen auf offener Straße kamen ersten Erkenntnissen nach unter anderem Eisenstangen zum Einsatz, heißt es weiter. Mehrere Personen sollen verletzt und zur Behandlung teilweise in Krankenhäuser eingeliefert worden sein.

Zudem seien mindestens vier Autos beschädigt worden. Ein 46-jähriger Mann wurde im Rahmen der ersten Ermittlungen vorläufig festgenommen, so die Beamten. Zu den Hintergründen der Taten sowie deren genauen Ablauf ermittelt nun die Polizeiinspektion Halle (Saale).