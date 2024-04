Ein 20-Jähriger ist in Weißenfels ausgeraubt worden. Dabei wurde er leicht verletzt.

In Weißenfels ereignete sich ein Raubüberfall.

Weißenfels/DUR. - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es laut Polizei gegen 2 Uhr zu einem Raub in der Naumburger Straße in Weißenfels.

Eine Gruppe von drei unbekannten Personen soll sich dem Opfer zunächst genähert haben, als ein Täter unvermittelt die Weste des Geschädigten griff und diesen festhielt. Mindestens einmal sei dem betroffenen 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Die Täter raubten die Geldbörse samt Bargeld und Dokumenten, den Geschädigten ließen sie leichtverletzt zurück, heißt es. Spuren seien gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.