41-jähriger aus Blankenburg verursacht mit 1,4 Promille Auffahrunfall

Blankenburg (vs) - Eine 44-jährige Frau aus Blankenburg ist am Sonnabend (23. Oktober) mit ihrem VW die Lerchenbreite in Richtung des Supermarktparkplatzes in Blankenburg gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, fuhr hinter ihr in gleicher Richtung ein 41-jähriger Mann aus Blankenburg mit seinem Volvo. Als die VW-Fahrerin gegen 16.15 Uhr verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der 41-jährige Blankenburger zu spät, und fuhr auf. Es kam zum Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Schadenshöhe beträgt dabei ca. 3.000 Euro.

Bei der Befragung des 41-Jährigen, nahmen die Beamten des Revierkommissariats Wernigerode Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 1,40 Promille.

Die Beamten leiteten daraufhin gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein, ließen ihm im Harzklinikum Wernigerode eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.