44-Jähriger kommt bei Harzgerode im Harz von Fahrbahn ab: Schaden: 22.000 Euro

Ein 44-Jähriger ist am Samstag (26. März) mit seinem Auto bei Harzgerode aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf gefahren.

Harzgerode (vs) - Ein 44-jähriger Mann aus Sandersleben (Anhalt) ist am Samstag (26. März) mit seinem Skoda die B242 aus Richtung Harzgerode kommend in Richtung Königerode gefahren.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Harz hervorgeht, kam er gegen 6.40 Uhr in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr in den Straßengraben und kollidierte dort frontal mit einem Baumstumpf.

Der 44-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Eine Inaugenscheinnahme erfolgte lediglich von dem an der Unfallstelle befindlichen Notarzt. Am seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 22.000 Euro.