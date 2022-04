Brand in einer Küche in Benzingerode

Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in Benzingerode ein Feuer aus.

Benzingerode - Einsatz für die Feuerwehren aus Wernigerode und Benzingerode: In der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Blankenburger Straße in Benzingerode brach am Montag aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus. Nach der Alarmierung durch die Einsatzleitstelle gegen 17 Uhr waren 30 Aktive in neun Fahrzeuge aus den beiden Wehren vor Ort.