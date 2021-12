Brand in Quedlinburg: Auto brennt völlig aus

Quedlinburg (vs) - In den frühen Morgenstunden des 19. Dezembers geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein VW Touareg in Brand. Das Fahrzeug war in der Birkenstraße abgestellt und brannte vollständig aus, so die Polizei.

Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 5000 Euro. Durch den Brand wurde ebenfalls an angrenzender Baum stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Beamten haben den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.