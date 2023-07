Alarm für Einsatzkräfte in Wernigerode: Nachdem laut Polizei ein Brief mit einer unbekannten Substanz in der Stadtverwaltung abgegeben wurde, musste das Revierkommissariat geräumt werden.

Wernigerode - Nach dem Eintreffen eines Briefes mit einer unbekannten Substanz ist das Revierkommissariat in Wernigerode am frühen Montagabend (10. Juli) evakuiert worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Volksstimme-Anfrage informierte, soll der Brief ursprünglich in der Stadtverwaltung eingetroffen sein.

Von dort wurde der Brief zum Revierkommissariat am Nicolaiplatz gebracht. Da nicht bekannt war, worum es sich bei der unbekannten Substanz konkret handelt, habe man die Polizeidienststelle vorsorglich geräumt. „Das Kommissariat ist voll dienstfähig, allerdings für den Besucherverkehr gesperrt“, so der Polizeisprecher weiter.

Häufiger Post mit Beschimpfungen

Ordnungs-Dezernent Rüdiger Dorff bestätigte auf Volksstimme-Anfrage, dass die Stadtverwaltung den Brief erhalten hat, möglicherweise bereits am Wochenende Die Mitarbeiter in der Poststelle vermuteten angesichts das Schriftbildes einen Absender, der in seinen Zusendungen die Stadtverwaltung bereits des Öfteren beschimpft habe, so Dorff weiter. Da es im Brief beim Versuch, diesen zu öffnen, verdächtig geknistert haben soll, sei der Brief zur Polizei gebracht worden.

Zudem soll sich weiterer Inhalt im Brief befunden haben. Darüber wollte Rüdiger Dorff zunächst keine genauere Auskunft geben, um den Ermittlungen der Polizei nicht vorzugreifen.

Um herauszufinden, welche Substanz sich konkret im Brief befand, wurde die Feuerwehr alarmiert.