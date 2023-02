Mit einem Schlagstock und einem Säbel haben zwei Tatverdächtige einen 38-Jährigen in seiner Wohnung in Wernigerode im Harz überfallen. Nun wurden zwei Männer festgenommen. Symbolbild:

Wernigerode (vs) - Nachdem in der Nacht zum 23. Februar ein 38-Jähriger in seiner Wohnung in Wernigerode mit Schlagstock und Säbel schwer verletzt worden ist, vermeldet die Polizei nun Festnahmen. Dies geht aus einer Mitteilung der Beamten hervor.

Lesen Sie auch: Mit Schlagstock und Säbel: 38-Jähriger von Einbrechern im Harz brutal verwundet

Demnach wurden bereits einen Tag später, am 24. Februar, ein tatverdächtiger 35-Jähriger und ein 39 Jahre alter Mann, beide deutsche Staatsangehörige, in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen, Spurensuche und Zeugenvernehmungen sollen die Beamten zu den Tatverdächtigen geführt haben.

Die Männer befinden sich in verschiedenen Gefängnissen in Untersuchungshaft.