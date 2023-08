Zwei Verletzte, eine abgerissene Hinterachse, drei beteiligte Autos - dies ist die Bilanz eines Unfalls am Mittwochabend auf der Bundesstraße B27 im Harz nahe Blankenburg.

B27/Blankenburg (vs) - Zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten ist es am Donnerstagabend auf der Bundesstraße B27 in Richtung Blankenburg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Bei einem Unfall im Harz sind drei Autos beteiligt gewesen. Foto: Polizei

Demnach war zunächst ein 23 Jahre alter Autofahrer auf der Bundesstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Audi eines 19-Jährigen zusammenstieß. Dabei sei die Hinterachse von dem Audi abgerissen, der durch den Zusammenstoß ins Schleudern, in den Straßengraben und danach in einen Acker geriet, wie es von Seiten der Polizei heißt. Ein weiteres Auto soll anschließend eine abgerissene Felge überfahren haben.

Durch den Unfall verletzten sich der 23-Jährige und ein 18-Jähriger im entgegenkommenden Audi leicht, so die Beamten weiter. Die beiden Männer seien ins Krankenhaus gekommen.