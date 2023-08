In einer Verfolgungsjagd durch den Harz ließ sich ein aufmerksamer Anwohner aus Darlingerode nicht von einem Autodieb abschütteln und fand die Beute in Wernigerode. Symbolbild:

Dalingerode (vs) - In der Nacht zum Montag ist offenbar ein Autodiebstahl durch einen aufmerksamen Anwohner in Darlingerode im Harz verhindert worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach entwendete zunächst ein Mann einen vor einem Wohnhaus im Plantagenweg abgestellten Audi. Ein Bewohner des Hauses, der den Diebstahl bemerkte, soll den Audi bis auf ein Firmengelände in der Hasseröder Straße in Wernigerode verfolgt haben. Dort habe der Dieb den Audi abgestellt und sei geflüchtet.

Die Polizei habe das unbeschädigte Fahrzeug anschließend der rechtmäßigen Eigentümerin wieder übergeben, heißt es von Seiten der Beamten.