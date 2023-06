26 Pakete Kaffee hat ein Mann in einem Markt in Wernigerode im Harz gestohlen. Der Dieb verstaute die Packungen einfach in seiner Sporttasche. Symbolbild:

Wernigerode (vs) - Bereits am 11. Januar ist es offenbar zu einem umfangreichen Kaffee-Diebstahl in einem Supermarkt in der Ringstraße in Wernigerode im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach soll der mutmaßliche Dieb am frühen Nachmittag 26 Pakete Kaffee in eine Sporttasche gesteckt und den Markt anschließend verlassen haben, ohne die Rechnung zu bezahlen.

Eine Überwachungskamera hat einen Mann gefilmt, der im dringenden Verdacht steht, die Tat begangen zu haben. So sieht er aus:

Nach diesem Mann sucht die Polizei im Harz. Foto: Polizei

Der mutmaßliche Kaffee-Dieb schnappte sich 26 Pakete in Wernigerode. Foto: Polizei

Hinweise zum Tat oder dem Täter erbittet die Polizei unter der Rufnummer 03941-674293.