Nach einem Einbruch in das Kloster Thale sucht die Polizei im Harz nach dem oder den Tätern.

Thale/vs - Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 3. und 6. Dezember Zutritt zu Räumlichkeiten eines Klosters in der Wendhusenstraße in Thale. Hier entwendeten sie diverse Gegenstände. Darunter befanden sich ein Akkuschrauber sowie ein Schlüsselbund. Zudem verursachten die Täter mehrere Schäden am Gebäude selbst.

Polizisten sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Der Gesamtwert des hervorgerufenen Schadens und des Diebesguts steht derzeit aus.

Sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern und/oder zum Verbleib des Diebesguts erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter der Telefonnummer 03941/674-293.