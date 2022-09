Hunderte Euro mit gestohlener EC-Karte im Harz abgehoben: Wer kennt diese Person?

Mit einer in Thale im Harz gestohlenen EC-Karte hat ein Mann in Quedlinburg Hunderte Euro abgehoben. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach ihm.

Hunderte Euro hat anscheinend eine Person in Quedlinburg am Harz mit einer zuvor in Thale gestohlenen EC-Karte erbeutet. Symbolbild:

Quedlinburg/Thale (vs) - Nach einer Person, die bereits am 18. Mai mit einer zuvor in Thale gestohlenen EC-Karte in Quedlinburg im Harz Hunderte Euro von einem Geldautomaten abgehoben haben soll, wird mit einem Foto gefahndet. Dies teilte die Polizei mit.

Diese Person steht offenbar im Verdacht, mit einer gestohlenen EC-Karte Hunderte Euro von einem Geldautomat in Quedlinburg abgehoben zu haben. Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Demnach war die Geldkarte zunächst in einem Supermarkt in der Blankenburger Straße in Thale entwendet worden. Um 0:40 Uhr sollen anschließend mehrere hundert Euro an einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Quedlinburg abgehoben worden sein.

Die auf dem Fahndungsbild zu sehende Person soll in dem Fall verdächtig sein, heißt es weiter

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 03941-674293.