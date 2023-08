Zwei bislang unbekannte Täter überfielen am 28. Juli 2023 eine Tankstelle in Ballenstedt und erbeuteten eine geringe Menge Bargeld.

Ballenstedt (vs) - Überfall in Ballenstedt: Kurz vor Mitternacht drangen am 28. Juli die beiden Täter gewaltsam in die Innenräume einer Tankstelle in Ballenstedt durch Einschlagen der Eingangstür ein. Einer der Täter forderte die 61-jährige Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu übergeben.

Seine Forderung verstärkte der Täter durch Vorhalten eines schusswaffenähnlichen Gegenstades in Richtung Kopf der Geschädigten. In der Folge entnahm die Geschädigte die Tageseinnahmen aus der Kasse und übergab sie dem Täter. Beide Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten, sofort eingesetzte Polizisten mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnten die Täter nicht aufspüren. Die 61-jährige Geschädigte erlitt einen Schock.

Einer der beiden Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- ca. 185 cm groß,

- ca. 30 bis 40 Jahre alt,

- sprach ohne Akzent,

- war bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzem Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können werden gebeten, diese der Polizei unter Telefon 03941/674293 mitzuteilen.