Fahrer unter Schock: Illegal gefällter Baum stürzt bei Elend im Harz auf Auto

Elend (vs) - Zu einer Verkettung unglücklicher Umstände führte die illegale Fällung eines Baumes im Harz: Drei Männer im Alter von 20, 24 und 32 Jahren hatten es am Donnerstagnachmittag in unmittelbarer Nähe zur B27 bei Mandelholz auf einen vierzig Meter hohen Baum abgesehen. Dies teilt ein Sprecher des Polizeireviers Harz mit.

Der Baum fiel demnach auf das Dach eines Toyotas, der zu diesem Zeitpunkt auf der B27 in Richtung Königshütte unterwegs war. Dabei zerbrach der Baum in zwei Teile. Der 36-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Zwei der Männer flüchteten zunächst in den angrenzenden Wald. Durch den hinzugezogenen Revierförster gelang es, die beiden aufzugreifen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die drei Männer ein. Sie wurden nach Zahlung einer Kaution aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Am Toyota entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Ein Teil der Leitplanke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.