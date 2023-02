In Wernigerode wird ein Autofahrer gesucht. Dieser ist nach einer Pause nicht zum Fahrzeug auf einem Parkplatz an der A36 bei Wernigerode zurückgekehrt.

Wernigerode (vs) - Seit Mittwochvormittag, 8. Februar, wird ein 33-jähriger Mann im Landkreis Harz vermisst. Letztmalig wurde Pawel J. gegen 7.54 Uhr auf dem Parkplatz Regensteinblick an der A36 in Fahrtrichtung Braunschweig gesehen, wo er nach einem Toilettengang nicht zu seinem Fahrzeug und dem dort wartenden Fahrer, welcher die Rettungskräfte alarmierte, zurückkehrte.

Dem Meldenden zu folge soll der Vermisste beim Verlassen des Autos stark alkoholisiert gewesen sein. Alle bisherigen polizeilichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Spürhundes, dem Polizeihubschrauber sowie einer Drohne der Autobahnpolizei, führten nicht zum Auffinden des 33-Jährigen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Vermissten um einen polnischen Staatsbürger, welcher sich zusammen mit dem Meldenden auf dem Weg nach Hannover befand. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: Zum Zeitpunkt des Verwindens war er mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Pullover bekleidet. Er ist etwa 160 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze dunkelblonde Haare.

Die Polizei bittet in einer Pressemitteilung um die Mithilfe in der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthalt machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 039204 720 oder an jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden, so die Polizei.