Großeinsatz für Feuerwehr: Bungalow in Derenburg brennt nieder

In Derenburg brannte am Mittwochmorgen ein Bungalow in einer Gartensiedlung komplett nieder.

Derenburg - Ein Brand in einer Gartensparte am südlichen Stadtrand Derenburgs hat 42 Feuerwehrleute in der Nacht zum Mittwoch (5. Januar) stundenlang in Atem gehalten. Ein 46-jähriger Gartenbesitzer bemerkte laut Polizei, dass der Bungalow seines 33-jährigen Nachbarn in Vollbrand stand. Das Feuer sei gegen 2.10 Uhr an dem Bauwerk nahe des Hellbachs ausgebrochen, berichtet ein Sprecher des Harzreviers.