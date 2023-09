Quedlinburg (vs) - Ein unbekannter Täter hab am 24. April mit einer EC-Karte gegen 14.35 Uhr widerrechtlich mehrere einhundert Euro an einem Geldautomaten in der Turnstraße in Quedlinburg ab.

Die mutmaßliche Täter hatte einer Rentnerin am gleichen Tag gegen 14.00 Uhr die Handtasche samt Inhalt aus dem Fahrradkorb eines am Friedhof im Badeborner Weg abgestellten Rades geklaut.

Der mutmaßliche Täter in Quedlinburg. Foto: Polizei

Der auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildete Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Wer kennt den auf dem Bild der Überwachungskamera abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer 03941/674-293.