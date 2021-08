Harzer schwer verletzt nach Unfall mit 2,7 Promille

Quedlinburg - vs

Schwer verletzt hat ein alkoholisierter Autofahrer einen Unfall auf der Landesstraße 242 im Landkreis Harz überstanden. Der 53-Jährige war am Sonntagmorgen (8. August) gegen 7.20 Uhr von Gernrode in Richtung Quedlinburg unterwegs, als sein VW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Straßengraben fuhr und sich überschlug. Laut Polizei musste der Fahrer aus dem Auto gerettet und ins Harzklinikum nach Quedlinburg gebracht werden.

Während der Befragung im Krankenhaus wurde beim Mann aus dem Altkreis Quedlinburg Alkoholgeruch im Atem festgestellt. Ein Atemtest ergab einen Vorwert von 2,73 Promille. Die Beamten ließen ihn eine Blutprobe abgeben, nahmen ihm seinen Führerschein ab und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der VW war nach dem Unfall Schrott.