Thale/Blankenburg/vs - Unbekannte Täter entwendeten am 21. März 2023 zwischen 12.35 und 13.38 Uhr durch das Einschlagen einer Autoscheibe einen Rucksack inklusive Geldbörse und EC-Karte in Thale, Blankenburger Straße.

Mit der entwendeten EC-Karte hob ein Täter gegen 12.50 Uhr an einem Geldautomaten in der Filiale der Harzsparkasse in der Langen Straße in Blankenburg unbefugt Bargeld von dem Konto ab.

So sieht der gesuchte Mann im Harz aus. Foto: Polizei

Die Polizei im Harz erbittet Hinweise zu dem Täter. Foto: Polizei

Der auf den Bildern einer Überwachungskamera Mann steht im dringenden Verdacht, diese Tat begangen zu haben. Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293.